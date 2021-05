"Ingrijpend dessertje na borstkanker": Beautiful After Breast Cancer Foundation vraagt aandacht voor lymfoedeem

Karine zit ondertussen in het dagelijks bestuur van Beautiful After Breast Cancer Foundation in Antwerpen. "Deze organisatie wil zich

vooral inzetten om vrouwen te ondersteunen die borstkanker gehad hebben", vertelt Kaat Van de Keer, die ook in het bestuur zetelt en zelf manterzorger is.

"Het verschil met andere organisaties is dat wij multidiscipliair zijn en dus de unieke mix bieden. We verenigen professionele zorgverstrekkers zoals artsen en verplegend personeel met vrijwilligers, ervaringsdeskundigen of mantelzorgers."