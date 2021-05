Behandeling humanitaire visa Iraniërs heropgestart: man van parlementslid Safai (N-VA) deed niets strafbaar

De nota van Staatsveiligheid sprak zich nooit over bepaalde figuren, maar Mahdi laat in een persbericht weten dat hij niet anders kon dan melding maken bij het federaal parket. "Intentieprocessen zijn nooit goed. Iedereen is onschuldig tot het tegendeel bewezen is, dit dossier is daarvan het bewijs", laat hij optekenen. "Het is jammer dat er in het verleden niet sneller contact genomen werd met het gerecht, dan was de Kucam-affaire nooit zo groot geworden", besluit Mahdi verwijzend naar het schandaal met tussenpersoon Melikan Kucam onder het bewind van ex-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).