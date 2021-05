Blues Peer kent doorstart in 2022

De nieuwe organisatie is nog in volle opbouw, maar laat de bluesliefhebber via sociale media weten dat het festival na 35 jaar een doorstart zal maken. Even zag het er naar uit dat het bekende festival zou verdwijnen na het faillissement van de vzw Break-Away. Er werd begin dit jaar een curator aangesteld om een overnemer te vinden en in maart was er een veiling van onder meer kantoorspullen om de financiële put te delven.