Burgemeester van Diest klaagt vervuiling in Warandepark aan; jongeren ruimen op 

De Graef richt zich in zijn post op Facebook rechtstreeks tot de jongeren. "Gisteren (zaterdag, red.) was de eerste dag dat we opnieuw een terrasje konden doen", schrijft hij. "Wat er daarna gebeurde ontgoochelt mij", voegt hij er meteen aan toe. De Graef was zelf aanwezig in het Warandepark, samen met de politie. Hij telde zowat 250 jongeren, die zich goed aan de coronaregels hielden.