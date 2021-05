Café in Houthulst na 2 maanden nog steeds dicht nadat auto gevel ramde: "De procedure voor de verzekering sleept aan"

Cindy Terryn was pas 1 dag eigenaar van café Den Trimard in Houthulst toen een auto zich in de nacht van 2 maart door de gevel boorde. De schade was enorm. Buiten waren de deur en een venster kapot. De buitenmuur was een meter naar binnen geschoven en er lagen overal brokstukken. Toch klonk Cindy strijdlustig. Ze was van plan de schade zo snel mogelijk te herstellen om het café dan te heropenen van zodra het weer mocht. We zijn ondertussen 2 maanden later en het café ligt er nog altijd bij zoals net na het ongeval. “Sinds het ongeval is hier nog geen steen verlegd", zegt Cindy. "Dat mag ook niet. We moeten wachten tot de verzekering en de experten hun werk hebben kunnen doen. Wanneer dat zal zijn, is nog niet duidelijk. Dus ik kan zelfs nog geen aannemer aanstellen."

