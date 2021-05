China stootte in 2019 voor het eerst meer broeikasgassen uit dan alle ontwikkelde landen samen

In 2019 stootte China volgens de Rhodium Group 10,1 ton per hoofd van de bevolking uit, bijna een verdrievoudiging tegenover 20 jaar geleden. Dat ligt nog steeds veel lager dan in de VS, die de hoogste uitstoot per hoofd van de bevolking had met 17,6 ton.

Maar het komt wel dicht in de buurt bij het gemiddelde van de OESO-landen in 2019, dat 10,5 ton bedroeg. De cijfers wereldwijd voor 2020 zijn nog niet beschikbaar, maar de Rhodium Group verwacht dat China het gemiddelde van de OESO in 2020 overtroffen heeft. In China is de uitstoot immers met 1,7 procent gestegen terwijl die in bijna alle andere landen gedaald is door de coronacrisis.