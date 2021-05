Overheid kreeg nooit meer meldingen over cyberincidenten dan vorig jaar: "Topje van de ijsberg"

De Bruycker denkt dat er in ons land al heel wat is verbeterd op vlak van cyberbeveiliging, sinds het CCB in 2015 is opgericht. "Toen hadden we hier wel wat achterstand. Maar ondertussen zijn we in bepaalde ranglijsten significant gestegen. Met die nieuwe strategie zullen we het op Europees vlak redelijk goed kunnen blijven doen. Maar we moeten eerlijk zijn: het internet is een globaal gebeuren. Dus het is niet altijd makkelijk om met een land als België alle nodige maatregelen te kunnen nemen."