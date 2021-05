Scholen in Denderstreek nemen darts op in lessenpakket: "Behendigheid tijdens LO en hoofdrekenen in wiskundeles"

Patrick Hutsebaut van het VTI in Aalst is grote voorstander. Hij geeft LO en wil darts integreren in z'n lessen. "We willen de leerlingen graag een ruim en gevarieerd aanbod aan sporten geven. Darts past daar perfect in. Het is bovendien praktisch en niet zo duur." De dartsclub van Aalst komt daarom binnenkort enkele proeflessen geven. Maar waarom net darts, is dat geen echte cafésport? "Nee, het heeft met behendigheid te maken, met fijne motoriek en oog- handcoördinatie," legt Hutsebaut uit.

"Ik vergelijk het met iemand die goed kan jongleren met een voetbal. Die slaagt daar maar in na urenlang trainen. Bij darts is dat hetzelfde principe. We zouden het bijvoorbeeld in combinatie met tafeltennis kunnen geven, waar behendigheid ook belangrijk is." Hutsebaut ziet het als sport voor alle graden in het middelbaar.