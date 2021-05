Hoe kon De Mol zo lang onder de radar blijven? "Ik kreeg blindelings het vertrouwen van iedereen"

"Had ik een T-shirt aangetrokken met "Ik ben de mol" dan hadden ze me nog niet verdacht", vertelt Lennart op radiozenders MNM en Studio Brussel. "Waarom ze me vertrouwden? Ik heb puppy-ogen en mijn Kempisch accent komt ook sympathiek over, blijkbaar. Ik weet het niet."



Zelfs zijn vriendin wist helemaal niet dat hij de saboteur was. "Dat is het spel. Ik mocht niets zeggen", aldus Lennart. Nochtans probeerde zijn vriendin het hem in zijn slaap te ontfutselen.



