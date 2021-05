Jambon en De Croo kondigen nét op zelfde moment festivalplannen aan, toeval? "De Croo gaat op Vlaamse schouders staan"

Zowel eerste minister Alexander De Croo (Open VLD) als Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) hebben gisteren aangekondigd dat de festivals tegen de tweede helft van de zomer dan toch misschien kunnen doorgaan. Is dat toeval of is er een verklaring voor? "De Croo gaat hier eigenlijk mee op Vlaamse schouders staan", klinkt het bij VRT-wetstraatspecialist Ivan De Vadder.