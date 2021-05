Pakketje met smokkelwaar gevonden aan zijingang Antwerpse gevangenis

Rond 8 uur deze ochtend is er een verdacht pakket aangetroffen in de Sint-Rochusstraat aan de zijingang van de gevangenis van Antwerpen. Het pakket was achtergelaten naast een vrachtwagen van een leverancier van de gevangenis.

Uit voorzorg stelde de politie een perimeter in en werd de straat afgesloten. Ontmijningsdienst dovo kwam ter plaatse en onderzocht het pakket. Het ging niet om explosieven. Er was dus nooit gevaar voor de omgeving. Wel gaat het om smokkelwaar bestemd voor de gevangenis. De precieze inhoud van het pakket maakt de politie niet bekend. "maar het gaat onder andere om drugs", aldus Willem Migom van de politie.

Ondertussen is de interventie beëindigd en is de veiligheidszone vrijgegeven. De politie gaat wel onderzoeken wie de afzender en wie de bestemmeling van het pakketje is.