Druivenfeesten in Overijse gaan zéker door: “Nog afwachten met hoeveel volk”

Op een concrete invulling van de Druivenfeesten in het nog even wachten, al zijn er wel al artiesten geboekt en zal ook de jaarmarkt doorgaan, net als de activiteiten errond. “De Druivenstoet en het eindfeest zijn nog twijfelachtig. Dat hangt ervan af hoeveel mensen de nationale veiligheidsraad zal toelaten op evenementen. Het aantal mensen op het circuit van een stoet is moeilijk te controleren, en op het slotsspektakel komen vaak zo’n 5000 mensen af, dus dat is nog even afwachten”, zegt schepen Leo Van den Wijngaert.