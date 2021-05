Na de vrijspraak opnieuw voor de rechter: straks start nieuw euthanasieproces

Het Hof van Cassatie spreekt zich nooit uit over de inhoud van een zaak en kon en mocht dus niet oordelen of de artsen de euthanasiewetgeving nageleefd hebben.

Wat Cassatie wél heeft gedaan, is controleren of het proces correct is verlopen. En daar was er volgens het Hof een probleem: de vrijspraak van Joris Van Hove was niet voldoende gemotiveerd. Het gevolg? De vrijspraak werd vernietigd en er moest een nieuw proces komen.