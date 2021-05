Eva Bal (83), barones en oprichter jeugdtheater in Gent, overleden

Bal werd geboren in Nederland, in Den Haag als Eva Gerretsen. In 1966 trouwde ze met August Bal, en sindsdien heet ze Eva Bal. Ze studeerde drama aan de Hogeschool voor Dramatische Kunst Utrecht en bouwde na haar studies een omvangrijke carrière als theatermaker uit, in binnen- en buitenland. Maar haar grote droom zat in het jeugdtheater. In de jaren '60 kwam ze naar België, eerst om cursussen dramatische expressie te geven, en een aantal jaar later om te werken bij het Ministerie van Cultuur. In die periode deed ze onderzoek over hoe jeugdtheater in Vlaanderen een boost kon krijgen.

