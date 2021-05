Slaagpercentage bij examencommissie hoger bij BSO dan bij ASO en TSO: "Vangnet met gaten"

"Uit de cijfers blijkt dat slechts 20,32 procent van de leerlingen in de derde graad ASO slaagt voor wiskunde", klinkt het bij Meuleman. "Voor de wetenschapsvakken is het nauwelijks beter: chemie 28 procent, fysica 38 procent en natuurwetenschappen 34 procent. In de derde graad TSO buizen ze vooral voor natuurwetenschappen, biologie en Duits. Als maar 1 op de 5 leerlingen slaagt voor bepaalde vakken zitten we toch met een groot probleem."



Volgens Meulemans moet de examencommissie dan ook bijgestuurd worden. "Examens moeten op een andere manier opgesteld en verbeterd worden, en leerlingen moeten meer aangespoord worden om hun examens in te kijken. De lat moet daarbij zeker niet lager, het diploma van de examencommissie moet evenveel waard zijn. Het gaat vooral om begeleiding."

En dat is heel belangrijk want het aantal leerlingen dat zonder diploma de school verlaat zit in stijgende lijn. "Voor veel van die leerlingen is de examencommissie nog een vangnet, een tweede kans om toch nog een diploma te behalen, maar de slaagcijfers zijn niet bepaald bemoedigend. En zonder diploma ben je bijzonder weinig in onze maatschappij", aldus Meuleman.