Wordt Brussel ooit een fietsstad? Meer fietspaden maar nog steeds veel agressie, blijkt uit onderzoek

De Brusselse fietser geeft in de enquête aan dat hij zelf ook geen heilige is. In vergelijking met Vlaamse fietsers geven de Brusselse vaker aan dat ze regels overtreden, fouten maken in het verkeer en risicovol gedrag te vertonen. Dat gedrag is in 2020 zelfs nog gestegen, terwijl dat in Vlaanderen niet gebeurde.