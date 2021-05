Fietsster (74) kritiek na aanrijding door vrachtwagen in Eeklo

Iets voor 15 uur fietste de vrouw in de richting van Maldegem op de N9. Ter hoogte van het kruispunt met de Boelare ging het mis toen een vrachtwagen rechtsaf wilde slaan. De vrouw belandde onder de wielen van de trekker met oplegger. Het was meteen duidelijk dat ze er heel erg aan toe was. De ambulanciers en de MUG kwamen ter plaatse en dienden haar de eerste zorgen toe. Ze is overgebracht naar het AZ Alma in Eeklo. Haar toestand is nog altijd kritiek.

Een verkeersdeskundige van het parket onderzoekt nu hoe het ongeval kon gebeuren. Voorlopig is het nog onduidelijk of het om een dodehoekongeval gaat of niet. Het verkeer op de N9 moet door het ongeval omrijden in de richting van Maldegem. Dat veroorzaakt een enorme file, met ruim een half uur aanschuiven als gevolg. Het verkeer komende uit Maldegem ondervindt geen hinder.