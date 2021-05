Foorreizigers dreigen met rechtszaak als opstartdatum uitblijft: "We zijn enige buitenactiviteit die verboden blijft"

"Het valt me op dat andere sectoren mogen heropenen en wij niet", gaat Herman emotioneel verder. "Nochtans zijn onze activiteiten gelijklopend en hebben we al getoond dat we de strikte veiligheidsmaatregelen kunnen naleven. Als ik beelden zie van wat er afgelopen weekend op sommige terrassen is gebeurd, of hoe druk het was in enkele pretparken... Dat krijg ik niet meer uitgelegd", zegt hij. "Wij hebben geen sterke lobby die onze belangen bij het overlegcomité verdedigt." De vereniging stelt minister Verlinden nu in gebreke. "Als er niets verandert stappen we naar de rechter."