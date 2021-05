Geel zet kleine helden in de kijker en spoort iedereen aan om hen te bedanken

Voor de editie van 2020, en dus nu die van 2022, had de stad al beslist om samen te werken met Te Gek!? Dat is een organisatie die psychische problemen bespreekbaar wil maken. Om iedereen nu al warm te maken, lanceerden ze vandaag samen de actie “Kleine Helden”. Daarbij zetten ze mensen in de bloemen die, op welke manier dan ook, inzetten voor anderen.

"Je hoeft geen grote held te zijn, het zit in de dagelijkse dingen, zoals eens wat boodschappen doen, de vuilnisbakken buitenzetten of een babbel doen met iemand die ziek is of het moeilijk heeft", legt Laeremans uit. "Zorgen voor elkaar is enorm belangrijk voor onze samenleving, ook in moeilijke periodes of wanneer iemand het moeilijk heeft. Ik denk dat het voorbije jaar het bewijs was dat we daar zeker op moeten focussen. Mensen moeten zich goed in hun vel kunnen voelen."

Sam Gevers en Dirk Kennis, die allebeid nauw verbonden zijn met Geel, schreven het lied “Kleine Helden”. Het zijn de Geelse artiesten Jef Neve en Lotte Stevens die het daarop samen met Tom Kestens ingespeeld hebben.