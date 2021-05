Gewonde op terras bij ongeval met politiebusje in Lier

Er is ook heel wat materiële schade. Een getuige zag alles gebeuren vanuit haar raam op de eerste verdieping. "De politiecombi kwam uit de bocht gevlogen en reed over een metalen fietsenstalling, die op de grond viel. Daarna reed het busje tegen een boom, die op een "parasol" van het terras is gevallen. Daar is de combi dan nog eens tegen gereden."

(Lees verder onder de foto.)