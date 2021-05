Heropening van de terrassen verloopt zonder al te grote problemen. Klanten genieten: "We hebben onze wekker gezet voor dit eerste terrasje."

Het weer zat mee, en de goesting was groot. Ook in West-Vlaanderen genoten afgelopen weekend heel wat mensen van een terrasje. In Oostende had de politie wel wat werk om zowel de cafébazen als de klanten te herinneren aan de coronamaatregelen. Hier en daar was er te weinig afstand tussen de tafels of zaten mensen met te veel aan één tafel. Twee uitbaters kregen een officiële verwittiging. In Roeselare moest de politie tussenkomen aan twee jongerencafés op de Botermarkt. In Ieper nam een uitbater een uur voor sluitingstijd al geen bestellingen meer op, omdat het té druk werd.