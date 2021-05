IJsjeszaak van 'De Mol' lanceert nieuwe smaak: "Lennartijs, donker en mysterieus zoals een mol"

Ondanks alle leugens en sabotage blijft Lennart welkom bij IJswens. "Het is zo'n lieve en spontane jongen. Zoals we hem op televisie gezien hebben is hij ook in het echt: speels", zegt Betty. "Al weet je met Lennart nooit of je je bestelling ook echt zal krijgen. Pistache kan plots chocolade worden. Hij is namelijk kleurenblind zoals een echte mol."

Het ijssalon pakt alvast uit met een primeur. "We hebben besloten dat we bijzondere ijsjes gaan maken. Er komt Lennartijs. Met mysterieuze ingrediënten en heel donker zoals een mol ook is", besluit Betty op Radio 2 Antwerpen.