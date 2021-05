In Dendermonde heeft de politie een grootschalige actie gehouden om koerierdiensten te controleren

Aan de sporthal in Oudegem, op het Hoogveld en aan de Briel in Baasrode heeft de politie samen met het FAVV en een aantal andere afdelingen koerierdiensten gecontroleerd. Niemand reed onder de invloed van drank of drugs, maar er werden wel tientallen andere verkeersinbreuken vastgesteld, zoals het niet dragen van de gordel en gsm’en achter het stuur. Drie bestuurders hadden geen geldig rijbewijs en een ander voertuig was niet verzekerd.