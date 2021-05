VRT-journalist en zoon hoofddader veroordeeld voor gelekte telefoongesprekken uit dossier Kasteelmoord

Enkele dagen later bekende Peter Gyselbrecht in een persmededeling dat hij de bewuste telefoontaps doorspeelde aan de VRT-redactie. Peter is de zoon van André Gyselbrecht, de schoonvader van Stijn Saelens, die de opdracht gaf om zijn schoonzoon te vermoorden. Op dat ogenblik was Peter Gyselbrecht ook zelf nog een verdachte in de zaak. Later werd hij buiten vervolging gesteld, maar voor het lekken van die telefoongesprekken werd hij wel vervolgd en zat hij drie dagen in voorhechtenis. Ook VRT-journalist Bart Aerts, die de "Terzake"-reportage maakte, kwam als mogelijke mededader in het vizier van de speurders. Uiteindelijk moesten ze zich eind vorig jaar verantwoorden voor misbruik van het inzagerecht en het naar buiten brengen van communicatie die niet voor het publiek toegankelijk was. De advocaat van Peter Gyselbrecht benadrukte echter dat zijn cliënt enkel de bedoeling had om zichzelf te verdedigen in het moorddossier. Bart Aerts hield dan weer vol dat hij enkel zijn journalistieke taak heeft vervuld.