Groen en Vooruit willen sancties tegen Israël na onrust in Oost-Jeruzalem: "Duidelijke afspraken in regeerakkoord"

Het is vandaag - net zoals de voorbije dagen - erg onrustig in Oost-Jeruzalem. Palestijnse demonstranten raakten slaags met Israëlische politieagenten. Die zette traangas, rubberkogels en flitsgranaten in. Enkele honderden mensen raakten gewond.

Het is er onrustig omdat in een Arabische wijk in Oost-Jeruzalem (dat volgens de VN Palestijns gebied is) mogelijk Palestijnse families worden uitgewezen. Joodse kolonisten zouden dan naar de wijk verhuizen. De onrusten vandaag hebben ook te maken met een geplande mars van streng religieuze Joden.