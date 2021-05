Opnieuw onlusten in Oost-Jeruzalem in aanloop naar mars door nationalistische Joden: meer dan 200 Palestijnen gewond

Toch is de lont daarmee nog niet uit het kruitvat. De onlusten vandaag hebben ook te maken met de later vandaag geplande mars door streng religieuze en nationalistische Joden. Naar aanleiding van Jeruzalem Dag wandelen tienduizenden Joden in de namiddag met Israëlische vlaggen door en langs Palestijnse wijken.

Op die dag wordt elk jaar gevierd dat Israël Oost-Jeruzalem in 1967 op Jordanië veroverde. Ook de Westoever en de Gazastrook vielen toen in Israëlische handen. Later werd Oost-Jeruzalem door Israël bij het eigen Israëlische grondgebied toegevoegd.

Israël beschouwt Jeruzalem nu als één geheel en als de hoofdstad van het land. De Palestijnen zien Oost-Jeruzalem echter als de hoofdstad van een toekomstige Palestijnse staat. De viering van Jeruzalem Dag door nationalistische Joden lokt dan ook elke keer heel wat onvrede uit.

Of de mars vandaag volgens de geplande route zal doorgaan, is nog niet duidelijk. De Israëlische politie bekijkt of de route niet alsnog omgeleid kan worden.