Viroloog Johan Neyts: "Indiase variant van coronavirus circuleert allicht meer in ons land dan we denken"

We weten momenteel nog niet zo heel veel over de Indiase variant, omdat de gegevens uit India mondjesmaat binnenlopen, zegt Neyts. "We zien heel veel mensen met COVID-19 in India, maar dat is voor een groot stuk waarschijnlijk te linken aan de hindoefestivals. Na de eerste golf in 2020 hadden ze daar alles relatief onder controle. Ze dachten er blijkbaar dat het opgelost was en in februari, maart hebben ze alle teugels terug losgelaten. De grote feesten zijn kunnen doorgaan en zo heeft de Indiase variant, die we al in oktober zagen, zich massaal kunnen gaan verspreiden."

UIt de weinige beschikbare gegevens lijkt het erop dat de Indiase variant allicht besmettelijker is, een 15-tal procent in vergelijking met de Britse variant, die al besmettelijker was, zegt Neyts. "Of hij ook ziekmakender is, daar lijkt het niet op. Het probleem is natuurlijk wel, hoe meer mensen besmet raken, hoe meer mensen ziek worden en hoe meer mensen kans maken om te overlijden."