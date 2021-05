Oost-Vlaamse kunstenaar Johan Tahon bezorgt sculptuur persoonlijk aan paus Franciscus in het Vaticaan

Johan Tahon werd geboren in Menen en heeft zijn atelier in Munkzwalm en Istanbul. Hij gelooft sterk in de spirituele kracht van sculptuur. Hij verdiepte zich in het leven van Ignatius van Loyola en tijdens de eerste lockdown werkte hij aan een beeld dat voor hem de geest van Ignatius in zich bleek te dragen. De titel van het werk is “Métanoia”, wat “ommekeer” betekent. Het is een in zichzelf gekeerd beeld dat een kentering, een bekering laat zien.