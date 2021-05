Leerlingen van Groenhove in Waregem geen voorstander van voltijds les op school: "Maar hun ouders wél"

80 procent van de leerlingen in Campus Atheneum van de school Groenhove in Waregem vindt het niet zo leuk om terug voltijds naar school te moeten. Dat blijkt uit een enquête die de directie heeft gehouden. Niet dat ze zich zorgen maken over de veiligheid, ze hebben gewoon weinig zin om zich terug te moeten aanpassen, blijkt wanneer we één van hen spreken. "Uiteindelijk volgen we nu al sinds november grotendeels les van thuis uit", zegt Julie Nachtergaele. "En voor de meeste van ons werkt dat goed. Natuurlijk is het nu wel leuk om iedereen terug te zien, om die laatste weken van het schooljaar samen te kunnen doorbrengen. Maar het zal toch aanpassen worden: op tijd opstaan, je klaarmaken ... het vraagt weer iets meer planning. Nu, ik ben er van overtuigd dat we het na een paar dagen ook wel weer gewoon zullen zijn", relativeert Julie nog.