Leerlingen van middelbare scholen kunnen opnieuw voltijds les krijgen op school: "We behouden strenge veiligheidregels"

In Maldegem zullen 435 leerlingen niet langer beurtelings naar school moeten komen. "De opluchting is enorm groot, niet in het minst bij de leerkrachten. Voor hen was het ook enorm zwaar om de gewone lessen in de klas te blijven combineren met online lessen", vertelt directrce Ann Snauwaert. Ook voor het welzijn van de leerlingen is dit heel erg belangrijk, klinkt het. "Zij kunnen eindelijk hun leeftijdsgenoten vaker zien. We kunnen nog 4 of 5 weken les geven op een relatief normale manier tot er examens zijn. Het is erg belangrijk om het vreemde coronajaar op die manier nog min of meer goed neer te kunnen leggen."