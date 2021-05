Lekkende vrachtwagen op de E313 in Grobbendonk

Omstreeks 18.40 uur zijn drie vrachtwagens, in een typische kop-staart aanrijding op elkaar ingereden op de E313 in Grobbendonk, in de richting van Hasselt. De drie chauffeurs bleven ongedeerd maar de inhoud van de derde vrachtwagen kwam op het wegdek terecht. Het ging om vaten met een onbekende vloeistof en die begonnen te lekken. De brandweer kwam ter plaatse om het goedje in te dammen en op te ruimen. De rechter- en de pechstrook waren lange tijd afgesloten voor het verkeer.