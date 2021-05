Liveblog - Daling aantal besmettingen lijkt te vertragen, 2e en 3e graad van het middelbaar mag voltijds naar school 

De grote meerderheid van de middelbare scholieren mogen vanaf vandaag weer voltijds naar school. Sinds vandaag mag dat, ook voor de leerlingen uit de tweede en derde graad van het middelbaar. Een kleine minderheid besliste wel om toch verder te gaan met het huidige regime. Deeltijds afstandsonderwijs (50%) dus.



Dat kan verschillende redenen hebben, zegt Pieter-Jan Crombez van het Katholiek Onderwijs. "Dat kan zijn omdat afstandsleren er als een succes werd ervaren, zowel door het personeel als door de leerlingen. Of soms laat een risicoanalyse het nu eenmaal niet toe om alle leerlingen op school te ontvangen. Denk aan het aantal lokalen dat beschikbaar is, de grootte van de speelplaats, de breedte van de gangen", aldus Crombez. Ook bij het Gemeenschapsonderwijs zetten een handvol scholen het deeltijds afstandsonderwijs verder.



Dat de scholen voltijds open gaan net na het weekend waarin de terrassen ook mochten openen, doet sommigen vrezen voor de coronacijfers. Maar de koepels willen gerustellen. "Als er één ding duidelijk gebleken is het voorbije jaar, is dat de maatregelen op school heel strikt zijn en grondig worden opgevolgd. Want we beseffen dat dat nodig is als we zoveel mogelijk leerlingen op school willen ontvangen. Als er een uitbraak zou zijn, zijn er lokaal altijd maatregelen mogelijk. Het CLB zal dan samen met het Agentschap Zorg en Gezondheid kijken naar de juiste aanpak", aldus Crombez.