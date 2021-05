BEKIJK: Luc Tuymans toont nieuw werk uit coronaperiode: "Animatiefilmjes kan je ook alleen maken" 

Voor de monumentale werken liet Tuymans zich ook inspireren door de Rothko Chapel in Houston, Texas (archieffoto hieronder), waar 14 werken van de Amerikaanse schilder hangen die specifiek voor die locatie gemaakt zijn. "Ik heb daar altijd een geweldige fascinatie voor gehad. Het viel wel tegen omdat de schilderijen al wat in slechte staat waren en het niet het effect had waarop ik gehoopt had. Als je naar deze schilderijen gaat, zie je ook alle verschillen in het binnenwerk van de nummers en ook in de achtergrond. Dat is iets wat je online niet gaat zien, dat is het sculpturale element, wat ook in de Rothko Chapel min of meer aanwezig was."