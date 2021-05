Mechelen pleit voor rookvrije treinstations: "Roken op het perron is niet meer van deze tijd"

Het voorstel komt van Rina Rabau van Groen "Als je de trein neemt, moet je vaak eerst een walm van rook doorkruisen. Dat is niet meer van deze tijd. In Nederland hebben ze al beslist om de perrons rookvrij te maken en geen sigaretten meer te verkopen in de kiosken. Hopelijk kunnen we van Mechelen een pionier maken in het rookvrij maken van onze treinstations."

“Mechelen telt twee treinstations en wil als pilootproject fungeren in de uitrol van rookvrije perrons en stations in de rest van het land", treedt schepen van sociale zaken en welzijn Gabriella De Francesco (Groen) haar bij. "Zo willen we een belangrijk signaal geven naar de Mechelaar en een voorbeeld zijn voor andere steden. We willen kinderen het recht geven om rookvrij op te groeien en streven naar een gezondere samenleving.”