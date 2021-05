Meer mensen op spoed met alcoholintoxicatie na heropening terrassen: "Maanden geleden"

"Een week geleden zullen er ook wel mensen zijn geweest die een glas te veel hadden gedronken, maar dat was dan wellicht in de thuisomgeving en die moesten niet naar het ziekenhuis", zegt Van de Vreken. "Dit weekend was dat op een terras en dan is daar een ziekenwagen aan te pas gekomen. We maken dat wel vaker mee, op oudejaarsnacht bijvoorbeeld, maar nu was het toch wel even geleden omdat de cafés en restaurants maandenlang gesloten waren."