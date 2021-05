Seriemoordenaar Michel Fourniret (79) overleden: welke geheimen neemt "het monster van de Ardennen" mee in zijn graf?

Een paar jaar geleden gaf Fourniret toe dat hij nog twee meisjes ontvoerd en gedood had: Marie-Angèle Domece, die in 1988 verdween, en Joanna Parrish, verdwenen in 1990. Begin vorig jaar bekende hij ook de moord op Estelle Mouzin, in 2003. Dat brengt het totaal op elf dodelijke slachtoffers. Maar het gat tussen 1990 en 2000 blijft intrigeren. Eén naam is daar intussen opgedoken: die van de 29-jarige Lydié Logé, die in 1993 verdween en voor wiens dood Fourniret intussen in verdenking was gesteld.

Volgens de Franse krant Le Parisien zou Monique Olivier tegen een celgenote bekend hebben dat het totaal aantal slachtoffers van het koppel "ruim boven de dertig" zou liggen. Voor verschillende verdwijningszaken uit die tijd wordt nog uitgezocht of de Fransman erachter zou kunnen zitten.