Grote meerderheid middelbare scholen weer voltijds open, sommigen niet "door plaatsgebrek"

Dat alle scholen weer voltijds open mogen op de maandag nadat de horeca met terrassen mocht starten, doet sommigen bezorgd naar de coronacijfers kijken. Maar de koepels verzekeren dat de scholen alle maatregelen nauwgezet opvolgen.

"Als er één ding duidelijk gebleken is het voorbije jaar, is wel dat de maatregelen op school heel strikt zijn en grondig worden opgevolgd", zegt Crombez. "Want we beseffen dat dat nodig is als we zoveel mogelijk leerlingen op school willen ontvangen. Als er een uitbraak zou zijn, zijn er lokaal ook altijd maatregelen mogelijk. Het CLB zal dan samen met het Agentschap Zorg en Gezondheid kijken naar de juiste aanpak", aldus de woordvoerder van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. "We laten ons ook heel goed opvolgen door virologen en epidemiologen", zegt Raymonda Verdyck nog. "Er is bij het vorige overleg groen licht gegeven om vandaag volledig te kunnen herstarten, en wij nemen dat dan ook graag met beide handen aan."