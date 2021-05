 1.400 migranten en vluchtelingen op Lampedusa in een weekend: "Eiland kan dit niet aan"

Het voorbije weekend zijn meer dan 1.400 mensen aangekomen op Lampedusa, verdeeld over een 15-tal bootjes. Sommige van die bootjes werden onderschept voor de kust van het eiland door de Italiaanse politie. In een van die bootjes, meer een houten sloep, zaten een 400-tal mensen van verschillende nationaliteiten.

In totaal zijn dit jaar al 12.000 migranten en vluchtelingen aangekomen op Lampedusa, zegt correspondent Andrea Vreede. "Vorig jaar waren het er op dat moment een 4.000-tal, corona speelt in vele opzichten. In heel 2016, een topjaar, kwamen er in totaal 180.000 mensen aan. Lampedusa heeft maar een klein opvangcentrum voor 250 tot 300 vluchtelingen, dus ze kunnen dat niet aan. Mensen moeten nu ook eerst getest worden voor ze weg kunnen, dus de procedure voor ze weg kunnen is ook langer geworden."