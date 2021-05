Minister Crevits lanceert week van de korte keten met aardbeienpluk: "Nog meer mensen naar de boerderij lokken"

"Deze week van de korte keten is een erkenning van het werk dat we doen", zegt Koen Van Haesendonck van de gelijknamige hoeve in Weerde. Hij baat het land- en tuinbouwbedrijf uit, samen met zijn drie broers en zijn zus. Hun hoevewinkel bestaat precies 100 jaar. "Door de coronacrisis hebben de mensen de boerderij herontdekt, dat is duidelijk", zegt Koen. "We krijgen duidelijk meer klanten over de vloer en we hebben onze winkel zelfs uitgebreid." Koen is blij dat de minister hun bedrijf uitkoos voor de lancering vandaag. "We zitten nog met de beperkingen als gevolg van de coronacrisis, maar we gaan onze klanten deze week wel extra verwennen", belooft Koen.