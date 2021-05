Moeder Merlier trots na ritwinst Giro, al kon ze het als café-uitbater niet live volgen: "Als klanten dorst hebben moet ik werken" 

D'Hulst hoorde de buren juichen toen ze klanten aan het bedienen was op het terras en is dan snel naar binnen gelopen om te kijken. "Ik heb het uiteindelijk in herhaling gezien." De trotse mama had wel gehoopt dat Merlier in de Giro een ritje zou meepikken. "Hij is de sprinter van zijn ploeg (Alpecin-Fenix, nvdr.) dus de kans zit er altijd in. Toch is zo'n ritzege op moederdag extra bijzonder. Ik had hem nog een berichtje gestuurd op WhatsApp om daarover te grappen."