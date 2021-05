Na 4 dagen zijn al 200.000 exemplaren van "De zevende zus" van Lucinda Riley de deur uit, herdruk is al onderweg

Opvallend: “De zevende zus” verschijnt eerst in het Nederlands, en pas later deze maand in het Engels. “Dat is heel bijzonder” zegt Sander Knol: “De schrijfster heeft in het Nederlandse taalgebied – en dan bedoel ik Vlaanderen en Nederland - zo’n bijzondere ervaring, in aantallen maar ook in respons die ze krijgt van de lezers, dat ze ons dit gegund heeft. ’t Is heel bijzonder dat wij al iets kunnen lezen waar de rest van de wereld op moet wachten.”