Opgepast voor valse sms'en van Bpost: "Gebruik de Bpost-app" 

Van Mierlo benadrukt ook dat je je pakje het best kan volgen via de Bpost-app. "Want daar krijg je ook een Track & Trace-nummer, waarmee je kan volgen waar je pakje is. Hier is dat een willekeurige link zonder nummer", klinkt het. Wie wel een sms heeft gekregen, kan dat melden op het e-mailadres verdacht@safeonweb.be. Alleen al dit weekend kreeg het Centrum voor Cybersecurity Belgium (CCB) zo'n 5000 verdachte berichten binnen. "Als u dit bericht gekregen hebt, is de kans groot dat jouw nummer in een gelekte databank zit. Dit betekent dat u in de toekomst helaas nog van dit soort berichten zal krijgen", zegt Katrien Eggers van het CCB.