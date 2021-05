Opnieuw voltijds naar school in Atheneum van Ieper: "Het is heel belangrijk om ze nu te motiveren richting de examens"

Het is een belangrijke stap voor de scholen vandaag. Sinds de herfstvakantie mochten leerlingen maar maximum voor de helft van de tijd fysiek naar school. Vandaag mogen ze weer àlle leerlingen voltijds ontvangen. De scholen kiezen zelf of ze dat doen of niet.

Het Atheneum in Ieper gaat volledig open. Ze zijn blij dat onderwijs niet meer vanop afstand moet. "Ze zijn die online lessen zo beu", zegt lerares Sanne Houwen. "Ook als leerkracht was het niet evident om zowel de leerlingen in de klas als thuis bij de les te houden."