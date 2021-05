Organisator Jazz Middelheim koestert goede hoop voor festival in augustus: "Laten we nu vooral het halfvolle glas zien"

Jazz Middelheim staat gepland van 12 tot 15 augustus in Park den Brandt. Organisator Bertrand Flamang denkt dat het festival zal kunnen doorgaan, ook al vinden sommige virologen, onder wie Erika Vlieghe, dat augustus nog te vroeg is voor massa-evenementen. Flamang begrijpt die bezorgdheid maar is ervan overtuigd dat het veilig kan. "Wij in Vlaanderen staan er wereldwijd voor bekend om topfestivals veilig te organiseren. Toen er terreurdreiging was, hebben we ook niet erg veel moeten veranderen."