Pas eind mei meer duidelijkheid over oorzaak van grote brand in Opwijk

"Veel weten we nog niet", zegt burgemeester Inez de Coninck (N-VA) van Opwijk. "Maar er zijn wel aanwijzingen dat de brand zou ontstaan zijn in de technische zolderruimte boven de dakappartementen. Via die ruimte, die niet onderverdeeld is, zou het vuur zich dan verspreid hebben", aldus De Coninck. Die hypothese zorgt voor onrust bij de bewoners van een gelijkaardig complex in Opwijk, het Leirekenhof. Dat is door dezelfde architect ontworpen, en ook daar is de technische ruimte boven de flats niet in compartimenten verdeeld. "Op 18 mei vergaderen de bewoners en de syndicus over de aanpak van dat probleem", weet de burgemeester.