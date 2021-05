Politie Gent bedankt inwoners en horeca-uitbaters, hier en daar in Oost-Vlaanderen kleine incidenten bij heropening terrassen

Het was in de Oost-Vlaamse steden afgelopen weekend gezellig druk op de vele terrassen die na maanden sluiten opnieuw open konden. De verschillende politiediensten waren erg aanwezig in het straatbeeld maar moesten maar zelden optreden. In Gent waren er wel enkele kleinere incidenten en werden de afstandsregels na enkele consumpties minder nauw nageleefd. Na sluitingstijd verzamelden groepjes op de Gras- en Korenlei of in het Citadelpark. Toch wil de Gentse politie alle horeca-uitbaters én de klanten expliciet bedanken voor de vlotte heropening.