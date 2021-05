Procureur van Oost-Vlaanderen zelf voor de rechter voor aanranding

Volgens de aanklager zijn de twee aanklachten bewezen. Zo stuurde Sabbe verschillende seksueel getinte berichten en foto's naar zijn nu 45-jarige vrouwelijke chauffeur. Ongewenst seksueel gedrag op het werk, met als verzwarende omstandigheid dat de dader de chef van het slachtoffer was, vindt de aanklager. Daarnaast zou de procureur ook zijn chauffeur hebben proberen te kussen en haar op een ander moment hebben gevraagd om een bosweg in te rijden, waarna hij haar betastte. "De vrouw durfde niet te reageren, uit angst dat ze haar werk zou verliezen," pleitte haar advocate Christine Mussche. "Ze was bang voor de gevolgen en voor vergeldingsmaatregelen. Chauffeur zijn was haar droomjob, die ze niet kwijt wilde."