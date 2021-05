Project North Sea Port Talent moet personeelstekort in de Gentse haven oplossen: "Zo kunnen we technische profielen beter en sneller invullen"

De onwetendheid over de haven en de bedrijven die er zitten, zorgt er vaak voor dat de juiste mensen de vacatures niet opmerken. Daarom wil de Gentse haven merkversterkende projecten opstarten. "We willen langsgaan bij de middelbare scholen en de haven promoten. Maar ook rondritten in de haven, met bedrijfsbezoeken, kunnen tonen dat de haven mooie kansen tot tewerkstelling biedt", legt Van Malderen uit. "De perceptie is vaak dat de Gentse haven ver weg en onbereikbaar is, maar niets is minder waar."