Sainctelettebrug in Brussel blijft nog zeker een week deels gesloten na brand

Na afloop van de interventie van de brandweer werd de noordelijke brug, richting Koekelberg, gesloten voor het autoverkeer. Brussel Mobiliteit wil nu eerst uitzoeken of de brand geen gevolgen heeft voor de stabiliteit van het bouwwerk. "Dat gaan we nu eerst onderzoeken. We verwachten het rapport van de ingenieurs tegen het einde van deze week", zegt Inge Paemen van Brussel Mobiliteit.

In afwachting moet het autoverkeer dus omrijden en via andere bruggen het kanaal oversteken. Voor het verkeer vanuit Koekelberg richting centrum is er geen probleem, dat rijdt over de zuidelijke brug. Fietsers en voetgangers kunnen ook die zuidelijke brug gebruiken.

(Op de luchtfoto hieronder wordt aangegeven welk deel van de brug voorlopig afgesloten is voor het autoverkeer)