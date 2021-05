Scholen in Zwevegem en Hooglede dicht na coronabesmettingen

Vanaf vandaag mogen kinderen en jongeren weer voltijds les volgen op school, in principe toch. Want in een aantal scholen in onze provincie blijven ze voorlopig nog, noodgedwongen, online les geven of gaan de lessen zelfs helemaal niet door. Dat is onder meer het geval in basisschool De Mozaïek in Sleihage. Afgelopen weekend testten 4 leerkrachten en een 10-tal leerlingen positief op corona. En dat aantal kan nog oplopen want er worden nog andere leerlingen en leerkrachten getest. Daarom blijft de school voorlopig dicht. Directeur Andy Vermeulen: "Wij hebben zaterdag heel snel de beslissing genomen om de school te sluiten. Wij hopen dat we volgende week maandag kunnen heropenen, maar dat zal afhangen van de verdere testresultaten."